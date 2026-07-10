Ленинград 46. Сезон 1. Серия 17
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Сериалы
Ленинград 46
1-й сезон
17-я серия
2014, Ленинград 46. Сезон 1. Серия 17
Криминал, Драма18+
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Ленинград 46 (сериал, 2014) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Послевоенный Ленинград пережил блокаду, но еще не оправился от голода, разрухи и смертей. Милиция ведет неравный бой с накрывшей город преступностью. Ребров из отдела по борьбе с бандитизмом расследует особо запутанные дела. На фоне обычных ограблений, убийств и налетов разворачивается интеллектуальная битва между ним и бывшим учителем литературы Даниловым. Вернувшийся с фронта педагог потерял все: дом, работу, жену и дочь. Он опустился на дно криминального Ленинграда, забыл о принципах и возродился влиятельным бандитом по прозвищу Учитель.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb