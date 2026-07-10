Послевоенный Ленинград пережил блокаду, но еще не оправился от голода, разрухи и смертей. Милиция ведет неравный бой с накрывшей город преступностью. Ребров из отдела по борьбе с бандитизмом расследует особо запутанные дела. На фоне обычных ограблений, убийств и налетов разворачивается интеллектуальная битва между ним и бывшим учителем литературы Даниловым. Вернувшийся с фронта педагог потерял все: дом, работу, жену и дочь. Он опустился на дно криминального Ленинграда, забыл о принципах и возродился влиятельным бандитом по прозвищу Учитель.

