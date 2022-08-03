7.72015, Lego Star Wars: Droid Tales
Мультсериалы, Приключения6+
Эта серия пока недоступна
LEGO: Звездные войны. Истории дроидов (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Главные герои - знакомые всем персонажи далекой-далекой Галактики. В центре сюжета серии - дроиды C-3PO и R2-D2. Находясь в эпицентре легендарных событий, они создали свою версию происходящего и решили поделиться ей с обитателями Вселенной. Дроиды были так увлечены своим рассказом, что не заметили, как таинственный злодей похитил корабль Адмирала Акбара...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- МСРежиссёр
Мартин
Сков
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- МДАктёр
Майкл
Донован
- МДАктёр
Майкл
Дэйнджерфилд
- ХДАктриса
Хезер
Дорксен
- МСАктёр
Мэтт
Слоун
- ЛТАктёр
Ли
Токар
- КМАктёр
Кирби
Морроу
- МПСценарист
Майкл
Прайс
- МССценарист
Мэтти
Смит
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина