LEGO: Звездные войны. Истории дроидов
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Истории дроидов
7.72015, Lego Star Wars: Droid Tales 1 сезон
Мультсериалы, Фантастика6+

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LEGO: Звездные войны. Истории дроидов (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои - знакомые всем персонажи далекой-далекой Галактики. В центре сюжета серии - дроиды C-3PO и R2-D2. Находясь в эпицентре легендарных событий, они создали свою версию происходящего и решили поделиться ей с обитателями Вселенной. Дроиды были так увлечены своим рассказом, что не заметили, как таинственный злодей похитил корабль Адмирала Акбара...

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Истории дроидов»

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