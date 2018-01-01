LEGO: Звездные войны. Истории дроидов (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Главные герои - знакомые всем персонажи далекой-далекой Галактики. В центре сюжета серии - дроиды C-3PO и R2-D2. Находясь в эпицентре легендарных событий, они создали свою версию происходящего и решили поделиться ей с обитателями Вселенной. Дроиды были так увлечены своим рассказом, что не заметили, как таинственный злодей похитил корабль Адмирала Акбара...

