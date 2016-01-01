Легкая улыбка покоряет мир. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Легкая улыбка покоряет мир
1-й сезон
2-я серия
9.42016, Weiwei's Beautiful Smile (Love O2O)
Мелодрама18+

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Легкая улыбка покоряет мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Когда студент Сяо Най впервые увидел Бэй Вэйвэй, он влюбился не в еe красоту, а в еe тонкие пальцы, которые быстро порхали над клавиатурой. В то же время игровой эксперт Бэй Вэйвэй одержала славную победу в компьютерной игре, несмотря на невыгодное положение, совершенно не подозревая, что амур уже поблизости. Чтобы завоевать сердце красавицы, Сяо Най использует тактику онлайн-игры.

Сериал Легкая улыбка покоряет мир 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb