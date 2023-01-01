Легкая улыбка покоряет мир
Wink
Сериалы
Легкая улыбка покоряет мир
9.32016, Weiwei's Beautiful Smile (Love O2O) 1 сезон
Мелодрамы18+

Легкая улыбка покоряет мир (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда студент Сяо Най впервые увидел Бэй Вэйвэй, он влюбился не в еe красоту, а в еe тонкие пальцы, которые быстро порхали над клавиатурой. В то же время игровой эксперт Бэй Вэйвэй одержала славную победу в компьютерной игре, несмотря на невыгодное положение, совершенно не подозревая, что амур уже поблизости. Чтобы завоевать сердце красавицы, Сяо Най использует тактику онлайн-игры.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb