Легкая улыбка покоряет мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Когда студент Сяо Най впервые увидел Бэй Вэйвэй, он влюбился не в еe красоту, а в еe тонкие пальцы, которые быстро порхали над клавиатурой. В то же время игровой эксперт Бэй Вэйвэй одержала славную победу в компьютерной игре, несмотря на невыгодное положение, совершенно не подозревая, что амур уже поблизости. Чтобы завоевать сердце красавицы, Сяо Най использует тактику онлайн-игры.

