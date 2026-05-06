Молодой человек устраивается придворным астрономом, мечтая отомстить князю, убившему его семью. Остросюжетная историческая драма «Легенда о Цзан Хае» — сериал из Китая о разрушительной силе возмездия.



Сын столичного астронома Чжи Ну в одну жуткую ночь лишился семьи, погибшей по приказу князя Пин Цзиня. Юноша глубоко в душе затаил обиду и десять лет потратил на изучение архитектуры и политической стратегии. Взяв псевдоним Цзан Хай и вернувшись в столицу, он лицом к лицу сталкивается с Пин Цзинем. Намереваясь завоевать его расположение, Цзан Хай начинает решать императорские проблемы, а после становится придворным астрономом. Однако все это — лишь часть его хитроумной игры, в конце которой Пин Цзинь и его сообщники должны встретить заслуженную участь.



Сумеет ли главный герой исполнить свой хладнокровный план, расскажет китайская дорама «Легенда о Цзан Хае» (2025), доступная в онлайн-кинотеатре Wink.

