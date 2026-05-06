Легенда о Цзан Хае (сериал, 2025) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 15
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 17
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 19
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 21
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 25
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 26
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 27
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 28
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 29
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 30
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 31
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 32
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 33
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 34
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 35
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 36
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 37
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 38
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 39
- 18+46 мин
Легенда о Цзан Хае
Сезон 1 Серия 40
О сериале
Молодой человек устраивается придворным астрономом, мечтая отомстить князю, убившему его семью. Остросюжетная историческая драма «Легенда о Цзан Хае» — сериал из Китая о разрушительной силе возмездия.
Сын столичного астронома Чжи Ну в одну жуткую ночь лишился семьи, погибшей по приказу князя Пин Цзиня. Юноша глубоко в душе затаил обиду и десять лет потратил на изучение архитектуры и политической стратегии. Взяв псевдоним Цзан Хай и вернувшись в столицу, он лицом к лицу сталкивается с Пин Цзинем. Намереваясь завоевать его расположение, Цзан Хай начинает решать императорские проблемы, а после становится придворным астрономом. Однако все это — лишь часть его хитроумной игры, в конце которой Пин Цзинь и его сообщники должны встретить заслуженную участь.
Сумеет ли главный герой исполнить свой хладнокровный план, расскажет китайская дорама «Легенда о Цзан Хае» (2025), доступная в онлайн-кинотеатре Wink.