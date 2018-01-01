Wink
Сериалы
Легенда о Цзан Хае
Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о Цзан Хае»

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о Цзан Хае»

Режиссёры

Цао Ивэнь

Цао Ивэнь

Cao Yiwen
Режиссёр
Чжэн Сяолун

Чжэн Сяолун

Zheng Xiaolong
Режиссёр

Актёры

Сяо Чжань

Сяо Чжань

Xiao Zhan
АктёрZang Hai
Чжан Цзинъи

Чжан Цзинъи

Zhang Jingyi
АктрисаXiang An Tu
Юй Нань

Юй Нань

Yu Nan
Актриса
Мишель Чэнь

Мишель Чэнь

Michelle Chen
Актриса
Уоллес Чун

Уоллес Чун

Wallace Chung
Актёр
Хуан Цзюэ

Хуан Цзюэ

Huang Jue
Актёр
Бай Бин

Бай Бин

Bai Bing
Актриса
Цяо Чжэньюй

Цяо Чжэньюй

Qiao Zhenyu
Актёр
Чжоу Ци

Чжоу Ци

Zhou Qi
Актёр
Чжао Цзыци

Чжао Цзыци

Zhao Ziqi
Актриса
Чжан До

Чжан До

Zhang Duo
Актёр
Ша Баолян

Ша Баолян

Sha Baoliang
Актёр
Фэн Янг

Фэн Янг

Fan Yang
Актёр
Тянь Сяоцзе

Тянь Сяоцзе

Tian Xiaojie
Актёр

Сценаристы

Чжао Люи

Чжао Люи

Zhao Liuyi
Сценарист

Художники

Лю Чэнъи

Лю Чэнъи

Liu Chengyi
Художник