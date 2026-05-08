Период Империи Тан, Китай находится в самом расцвете. Но недолго царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора взрослеть, и Кун направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три важных задания. Для этого он поступает в распоряжение Департамента экзорцизма.

