WinkСериалыЛегенда Фуяо1-й сезон3-я серия
2020, Tian bao fu yao lu
Мультсериалы, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Легенда Фуяо (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
- 16+21 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 1
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 2
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 3
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 4
- 16+20 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 5
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 6
- 16+21 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 7
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 8
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 9
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 10
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 11
- 16+19 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 12
- 16+20 мин
Легенда Фуяо
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Период Империи Тан, Китай находится в самом расцвете. Но недолго царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора взрослеть, и Кун направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три важных задания. Для этого он поступает в распоряжение Департамента экзорцизма.
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb