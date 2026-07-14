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Легенда Фуяо
Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда Фуяо»

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда Фуяо»

Режиссёры

Шэнь Лэпин

Шэнь Лэпин

Shen Leping
Режиссёр

Актёры

Чэнь Цзиньвэнь

Чэнь Цзиньвэнь

Chen Jinwen
Актёр
Бянь Цзян

Бянь Цзян

Bian Jiang
Актёр
Су Шанцин

Су Шанцин

Su Shangqing
Актёр
Лин Фэй

Лин Фэй

Ling Fei
Актёр

Сценаристы

Шэнь Лэпин

Шэнь Лэпин

Shen Leping
Сценарист

Продюсеры

Карли Ли

Карли Ли

Carly Lee
Продюсер