Ладья. Сезон 1. Серия 1
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Ладья (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, The Rook
Фантастика, Фэнтези18+

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О сериале

Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.

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Страна
США
Жанр
Мистические, Фантастика, Драмы, Фэнтези, Триллеры
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ладья»