Ладья (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, The Rook 8 серий
Фантастика, Мистика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чина
Му-Ен
- СГРежиссёр
Суну
Гонера
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- РДРежиссёр
Ребекка
Джонсон
- ЭГАктриса
Эмма
Гринвелл
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- ДФАктёр
Джон
Флетчер
- РРАктёр
Ронан
Рафтери
- КСАктриса
Катрин
Стэдмен
- Актёр
Эдриан
Лестер
- Актриса
Оливия
Манн
- РМАктриса
Рут
Маделей
- ТКАктёр
Тобиаш
Кордес
- ДМАктриса
Джина
Макки
- КАСценарист
Керин
Ашер
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- СГПродюсер
Стивен
Гарретт
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- ДМХудожник
Джеймс
Морралл
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон
- ДРОператор
Дэвид
Рэдекер