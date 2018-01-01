Wink
Ладья
1-й сезон

Ладья (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, The Rook 8 серий
Фантастика, Мистика18+

О сериале

Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ладья»