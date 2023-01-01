Ладья (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.



Все сезоны сериала Ладья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.