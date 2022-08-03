Лабиринты судьбы (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЛабиринты судьбы1-й сезон1-я серия
9.12014, Лабиринты судьбы. Серия 1
Мелодрама12+
В соседних частных домиках маленького города проживают две семьи. Они постоянно общаются. Одиннадцатилетний Паша Пронин всегда приглядывает за шестилетней Светой Никитиной. Но, в один миг, родителей не стало. Свету отправляют в интернат, после чего она оказывается удочеренной богатой семьей. А Паша остается с бабушкой Дарьей Петровной. Однако в скором времени, с появлением своего ребенка в новой семье Светы наступает черная полоса и еe снова направляют в интернат…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- АВАктриса
Анна
Васильева-Абрамович
- Актёр
Иван
Добронравов
- АЗАктёр
Александр
Зельский
- Актриса
Ирина
Рахманова
- Актриса
Людмила
Нильская
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- МТАктриса
Мария
Тарасова
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Алексей
Гришин
- НМАктриса
Наталья
Морозова
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- АКМонтажёр
Андрей
Косинский