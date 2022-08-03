Лабиринты судьбы (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В соседних частных домиках маленького города проживают две семьи. Они постоянно общаются. Одиннадцатилетний Паша Пронин всегда приглядывает за шестилетней Светой Никитиной. Но, в один миг, родителей не стало. Свету отправляют в интернат, после чего она оказывается удочеренной богатой семьей. А Паша остается с бабушкой Дарьей Петровной. Однако в скором времени, с появлением своего ребенка в новой семье Светы наступает черная полоса и еe снова направляют в интернат…

