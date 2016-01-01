WinkСериалыЛабиринты разума1-й сезон6-я серия
Лабиринты разума (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Byutipul maindeu
Драмы, Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+65 мин
Лабиринты разума
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
Сюжет
Ли Ен-о - блестящий нейрохирург, но с нулевым уровнем эмпатии. Однажды он оказывается вовлечeн в странный случай смерти пациента, а так же влюбляется.
Сериал Лабиринты разума 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Детективы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb