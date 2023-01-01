Лабиринты разума
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Лабиринты разума

Лабиринты разума (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Byutipul maindeu 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ли Ен-о - блестящий нейрохирург, но с нулевым уровнем эмпатии. Однажды он оказывается вовлечeн в странный случай смерти пациента, а так же влюбляется.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb