Лабиринты разума. Сезон 1. Серия 1
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Лабиринты разума
1-й сезон
1-я серия

Лабиринты разума (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Byutipul maindeu
Драма, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ли Ен-о - блестящий нейрохирург, но с нулевым уровнем эмпатии. Однажды он оказывается вовлечeн в странный случай смерти пациента, а так же влюбляется.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb