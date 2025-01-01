WinkСериалыКушать подано1-й сезонАрмейский котелок
9.02025, Армейский котелок
Документальный12+
Кушать подано (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+26 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+25 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+25 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+26 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+26 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+26 мин
Кушать подано
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
О сериале
Документальн�ый сериал "Кушать подано" - это “съедобная” история нашей страны, в которой исследуется, как исторические события повлияли на наши пищевые традиции и привычки и какие исконно русские продукты с целебным эффектом стоило бы ввести в рацион современному человеку!
А также: почему современная русская кухня показалась бы нашим предкам слишком соленой? Какой современный десерт они ни за что не стали бы есть? Почему наш кефир превратился в кулинарный тренд по всему миру? Какие исконно русские способы готовки сегодня бьют все рекорды популярности и покоряют кулинарные подиумы?
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