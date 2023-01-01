Кушать подано (сериал, 2025) смотреть онлайн

Документальн�ый сериал "Кушать подано" - это “съедобная” история нашей страны, в которой исследуется, как исторические события повлияли на наши пищевые традиции и привычки и какие исконно русские продукты с целебным эффектом стоило бы ввести в рацион современному человеку!

А также: почему современная русская кухня показалась бы нашим предкам слишком соленой? Какой современный десерт они ни за что не стали бы есть? Почему наш кефир превратился в кулинарный тренд по всему миру? Какие исконно русские способы готовки сегодня бьют все рекорды популярности и покоряют кулинарные подиумы?



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