По усам текло
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Кушать подано
1-й сезон
По усам текло
9.02025, По усам текло
Документальный12+

Кушать подано (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал "Кушать подано" - это “съедобная” история нашей страны, в которой исследуется, как исторические события повлияли на наши пищевые традиции и привычки и какие исконно русские продукты с целебным эффектом стоило бы ввести в рацион современному человеку!
А также: почему современная русская кухня показалась бы нашим предкам слишком соленой? Какой современный десерт они ни за что не стали бы есть? Почему наш кефир превратился в кулинарный тренд по всему миру? Какие исконно русские способы готовки сегодня бьют все рекорды популярности и покоряют кулинарные подиумы?

Сериал По усам текло 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

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