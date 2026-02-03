Любимый мужчина учительницы Риты не хочет на ней жениться, отговариваясь, что еще не имеет собственного жилья. Рита получает в наследство дом и землю в деревне, но, чтобы стать полноправной владелицей наследства, ей нужно год прожить в деревне. Девушка не готова все бросить и уехать, но жизнь делает выбор за нее: выясняется, что возлюбленный ей изменяет… Уволившись из гимназии, Рита принимает вызов, не подозревая, что впереди ее ждет борьба за наследство и любовь.

