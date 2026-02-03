9.32025, Культурный марафон. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
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Культурный марафон (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Любимый мужчина учительницы Риты не хочет на ней жениться, отговариваясь, что еще не имеет собственного жилья. Рита получает в наследство дом и землю в деревне, но, чтобы стать полноправной владелицей наследства, ей нужно год прожить в деревне. Девушка не готова все бросить и уехать, но жизнь делает выбор за нее: выясняется, что возлюбленный ей изменяет… Уволившись из гимназии, Рита принимает вызов, не подозревая, что впереди ее ждет борьба за наследство и любовь.
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- АЗАктриса
Алина
Засобина
- НААктёр
Никита
Абдулов
- АБАктёр
Андрей
Бутин
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- ОБАктриса
Ольга
Бранкевич
- ИМАктриса
Ирина
Мороз
- НОАктриса
Наталья
Онищенко
- АААктёр
Александр
Абрамович
- АСАктёр
Андрей
Сипин
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- МПАктёр
Максим
Пониматченко
- ОБСценарист
Олег
Бурделов
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко