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Культурный марафон
Актёры и съёмочная группа сериала «Культурный марафон»

Актёры и съёмочная группа сериала «Культурный марафон»

Режиссёры

Филипп Коршунов

Филипп Коршунов

Режиссёр

Актёры

Алина Засобина

Алина Засобина

АктрисаРита
Никита Абдулов

Никита Абдулов

АктёрИван
Андрей Бутин

Андрей Бутин

АктёрГолованов
Андрей Милюхин

Андрей Милюхин

АктёрСамсонов
Елизавета Шукова

Елизавета Шукова

АктрисаСветлана
Ольга Бранкевич

Ольга Бранкевич

АктрисаТатьяна
Ирина Мороз

Ирина Мороз

АктрисаВика
Наталья Онищенко

Наталья Онищенко

АктрисаЛюбовь
Александр Абрамович

Александр Абрамович

АктёрАнатолий
Андрей Сипин

Андрей Сипин

АктёрВиталик
Татьяна Гаркуша

Татьяна Гаркуша

АктрисаНина Ивановна
Ирина Кабанова

Ирина Кабанова

Актрисаинспектор
Максим Пониматченко

Максим Пониматченко

Актёрдиректор

Сценаристы

Олег Бурделов

Олег Бурделов

Сценарист

Продюсеры

Егор Юзбашев

Егор Юзбашев

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Композиторы

Владимир Сайко

Владимир Сайко

Композитор