Культурный марафон
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Культурный марафон
9.32025, Культурный марафон 1 сезон
Мелодрама16+
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Культурный марафон (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любимый мужчина учительницы Риты не хочет на ней жениться, отговариваясь, что еще не имеет собственного жилья. Рита получает в наследство дом и землю в деревне, но, чтобы стать полноправной владелицей наследства, ей нужно год прожить в деревне. Девушка не готова все бросить и уехать, но жизнь делает выбор за нее: выясняется, что возлюбленный ей изменяет… Уволившись из гимназии, Рита принимает вызов, не подозревая, что впереди ее ждет борьба за наследство и любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Культурный марафон»