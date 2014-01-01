Кулинарная дуэль. Сезон 1. Серия 20
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Кулинарная дуэль
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Кулинарная дуэль (сериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

2014, Кулинарная дуэль. Сезон 1. Серия 20
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывают ситуации, когда на одной кухне в гастрономическом клинче за желудок и сердце одного мужчины сходятся две женщины: свекровь и невестка. Для разрешения спора без жертв «Домашний» назначает «Кулинарную дуэль». А чтобы все было по-спортивному, ведущим проекта станет неоднократный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

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