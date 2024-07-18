Кулинарная дуэль. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Кулинарная дуэль
1-й сезон
7-я серия

Кулинарная дуэль (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

2014, Кулинарная дуэль. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывают ситуации, когда на одной кухне в гастрономическом клинче за желудок и сердце одного мужчины сходятся две женщины: свекровь и невестка. Для разрешения спора без жертв «Домашний» назначает «Кулинарную дуэль». А чтобы все было по-спортивному, ведущим проекта станет неоднократный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг