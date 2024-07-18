WinkСериалыКулинарная дуэль1-й сезон18-я серия
Кулинарная дуэль (сериал, 2014) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
2014, Кулинарная дуэль. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу16+
О сериале
Бывают ситуации, когда на одной кухне в гастрономическом клинче за желудок и сердце одного мужчины сходятся две женщины: свекровь и невестка. Для разрешения спора без жертв «Домашний» назначает «Кулинарную дуэль». А чтобы все было по-спортивному, ведущим проекта станет неоднократный чемпион мира по боксу Костя Цзю.