Круг. Сезон 1. Серия 5
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Круг (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.62017, Sseokeul
Драмы, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

2017 и 2037 год. На Землю прилетает инопланетянин. Пришелец считает, что людям необходимо взять свои эмоции под контроль, иначе у человечества нет будущего.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb