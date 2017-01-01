Круг (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

2017 и 2037 год. На Землю прилетает инопланетянин. Пришелец считает, что людям необходимо взять свои эмоции под контроль, иначе у человечества нет будущего.





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