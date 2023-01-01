Круг
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Круг (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.62017, Sseokeul 1 сезон
Драмы, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

2017 и 2037 год. На Землю прилетает инопланетянин. Пришелец считает, что людям необходимо взять свои эмоции под контроль, иначе у человечества нет будущего.


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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb