Крестики-нолики (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сериал-антиутопия с вечным сюжетом о Ромео и Джульетте в основе. В мире будущего социальное расслоение достигло апогея. Общество делится на высших «крестиков» и низших «ноликов», вынужденных обслуживать элиту. Дочь политика Сефи влюбляется в простака Каллума, а значит — драмы не избежать.

