WinkСериалыКрестики-нолики1-й сезон
Крестики-нолики (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Noughts + Crosses 7 серий
Фантастика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История о первой любви в альтернативной Англии XXI века, где общество расколол расизм. Принадлежащие разным расам, но связанные запретной любовью Сэфи Хэдли и Каллум Макгрекор отчаянно борются с несправедливостью, лишившей их права быть вместе.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДХРежиссёр
Джулиан
Холмс
- Актёр
Джек
Роуэн
- МБАктриса
Масали
Бадуза
- ХБАктриса
Хелен
Бексендейл
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- ДДАктёр
Джош
Дилан
- Актёр
Джонатан
Аджайи
- ШДАктёр
Шон
Дингуолл
- Актриса
Рэки
Айола
- СМАктёр
Стевель
Марк
- ЛБАктёр
Люк
Бэйли
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- РДСценарист
Рэйчел
Де-Лахай
- Продюсер
Кибви
Таварес
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- ДСМонтажёр
Джо
Смит
- НБМонтажёр
Найджел
Баньян
- Композитор
Мэтью
Херберт