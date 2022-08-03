Крестики-нолики (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
2020, Noughts + Crosses 7 серий
Фантастика18+

О сериале

История о первой любви в альтернативной Англии XXI века, где общество расколол расизм. Принадлежащие разным расам, но связанные запретной любовью Сэфи Хэдли и Каллум Макгрекор отчаянно борются с несправедливостью, лишившей их права быть вместе.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb