Крестики-нолики
Wink
Сериалы
Крестики-нолики

Крестики-нолики (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Noughts + Crosses 1 сезон
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал-антиутопия с вечным сюжетом о Ромео и Джульетте в основе. В мире будущего социальное расслоение достигло апогея. Общество делится на высших «крестиков» и низших «ноликов», вынужденных обслуживать элиту. Дочь политика Сефи влюбляется в простака Каллума, а значит — драмы не избежать.

Все сезоны сериала Крестики-нолики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крестики-нолики»

Всё