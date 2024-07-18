Красота требует!. Сезон 1. Серия 15
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Красота требует!
1-й сезон
15-я серия

Красота требует! (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

2012, Красота требует!. Сезон 1. Серия 15
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщинам всегда хочется очаровывать, ловить на себе восхищенные взгляды мужчин и просто чувствовать себя привлекательной! Но порой собственные представления о красоте значительно отличаются от мнения окружающих. Ведущий — стилист и дизайнер Тимур Гучкаев — расскажет, как быстро и без особых усилий стать яркой, привлекательной и уверенной в себе женщиной. Научит, как корректировать фигуру при помощи белья и одежды, подберет подходящие цвета, текстуры, формы и поможет создать незабываемые образы. Вы убедитесь, что одежда может преобразить: скрыть лишнее и подчеркнуть достоинства.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

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