WinkСериалыКрасная пустошь1-й сезон8-я серия
2021, Hong hu ang
Фантастика, Приключения18+
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Красная пустошь (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+21 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 2
- 18+17 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 3
- 18+19 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 4
- 18+17 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 7
- 18+20 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 9
- 18+19 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 10
- 18+19 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 11
- 18+20 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Красная пустошь
Сезон 1 Серия 13
О сериале
После серии глобальных катастроф Земля превратилась в безжизненную территорию — Красную пустошь. Из-за техногенной катастрофы изменились климат и магнитное поле планеты: небо стало непригодным для авиации, и вся логистика свелась к наземным маршрутам. В этом суровом мире редкие выжившие вынуждены бороться с ядовитыми ветрами, мутировавшими существами и другими опасностями.