После серии глобальных катастроф Земля превратилась в безжизненную территорию — Красную пустошь. Из-за техногенной катастрофы изменились климат и магнитное поле планеты: небо стало непригодным для авиации, и вся логистика свелась к наземным маршрутам. В этом суровом мире редкие выжившие вынуждены бороться с ядовитыми ветрами, мутировавшими существами и другими опасностями.

