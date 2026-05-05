Красная пустошь. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Красная пустошь
1-й сезон
12-я серия
2021, Hong hu ang
Фантастика, Приключения18+
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Красная пустошь (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После серии глобальных катастроф Земля превратилась в безжизненную территорию — Красную пустошь. Из-за техногенной катастрофы изменились климат и магнитное поле планеты: небо стало непригодным для авиации, и вся логистика свелась к наземным маршрутам. В этом суровом мире редкие выжившие вынуждены бороться с ядовитыми ветрами, мутировавшими существами и другими опасностями.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Время
19 мин / 00:19

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