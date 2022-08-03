Красавцы. Сезон 5. Серия 9
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Красавцы
5-й сезон
9-я серия

Красавцы (сериал, 2008) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

8.92008, Entourage 5
Комедия, Драма18+
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О сериале

После провала фильма Винс и Черепаха отдыхают в Мексике, пока Ари и Эрик пытаются спасти карьеру своего подопечного в Голливуде. Ари проворачивает многоходовую сделку, чтобы утвердить Винса на роль в перспективном проекте. Однако после начала съемок у Винса начинаются конфликты с партнером.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавцы»