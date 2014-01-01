Котики, вперед! Сезон 1. Серия 27
Wink
Детям
Котики, вперед!
1-й сезон
27-я серия

Котики, вперед! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

8.62014, Котики, вперед! Сезон 1. Серия 27
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Развивающий мультсериал для дошкольников. Главные герои – котята Котя и Катя – большую часть времени проводят в игровой комнате. Там они находят волшебную коробку с игрушками и, запрыгнув в нее, оказываются в сказочном мире. Брата и сестру ждут удивительные приключения и новые открытия.

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Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Котики, вперед!»