Котики, вперед! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал для дошкольников. Главные герои – котята Котя и Катя – большую часть времени проводят в игровой комнате. Там они находят волшебную коробку с игрушками и, запрыгнув в нее, оказываются в сказочном мире. Брата и сестру ждут удивительные приключения и новые открытия.

