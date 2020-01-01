Песенка про завтрак
Wink
Детям
Котики, вперед! Песенки
1-й сезон
Песенка про завтрак

Котики, вперед! Песенки (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

7.92020, Песенка про завтрак
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Котeнок Котя и его младшая сестрeнка Катя — маленькие любознательные непоседы, которые хотят узнать всe на свете. Каждый день они придумывают новую игру, попадают в невероятное приключение, получают важные жизненные уроки и учат им юных зрителей.

Сериал Песенка про завтрак 1 сезон 48 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск