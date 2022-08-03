Котятки и перчатки
Wink
Детям
Котики, вперед! Песенки
1-й сезон
Котятки и перчатки

Котики, вперед! Песенки (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.02020, Котятки и перчатки
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Котeнок Котя и его младшая сестрeнка Катя — маленькие любознательные непоседы, которые хотят узнать всe на свете. Каждый день они придумывают новую игру, попадают в невероятное приключение, получают важные жизненные уроки и учат им юных зрителей.

Страна
Кипр, Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.6 КиноПоиск