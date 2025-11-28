Котенок Кнопа и его друзья (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Оживший игрушечный котенок зовет брата и сестру в захватывающие и познавательные приключения. «Котенок Кнопа и его друзья» — мультсериал о волшебном котенке, с которым не соскучишься.



Маленькая Оля грустит — родители забыли коробку с ее любимыми игрушками при переезде. Но ее брат Толя этого так не оставит: вооружившись набором для шитья, он своими руками делает игрушечного котенка Кнопу. К удивлению Толи, Кнопа тут же оживает: он умеет разговаривать, творит чудеса и даже дарит псу Бурчуну возможность общаться на человеческом языке. Оля в восторге от нового друга, а родители ничего не подозревают — для них Кнопа остался обычной игрушкой. Вместе с волшебным котенком Оля и Толя будут познавать мир и откроют для себя много нового.



Присоединяйтесь к ним, включив мультик «Котенок Кнопа и его друзья» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.

