Котенок Кнопа и его друзья (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Оживший игрушечный котенок зовет брата и сестру в захватывающие и познавательные приключения. «Котенок Кнопа и его друзья» — мультсериал о волшебном котенке, с которым не соскучишься.
Маленькая Оля грустит — родители забыли коробку с ее любимыми игрушками при переезде. Но ее брат Толя этого так не оставит: вооружившись набором для шитья, он своими руками делает игрушечного котенка Кнопу. К удивлению Толи, Кнопа тут же оживает: он умеет разговаривать, творит чудеса и даже дарит псу Бурчуну возможность общаться на человеческом языке. Оля в восторге от нового друга, а родители ничего не подозревают — для них Кнопа остался обычной игрушкой. Вместе с волшебным котенком Оля и Толя будут познавать мир и откроют для себя много нового.
Присоединяйтесь к ним, включив мультик «Котенок Кнопа и его друзья» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Миронов
- ВМРежиссёр
Вера
Мякишева
- МХАктриса
Мария
Хамидуллина
- МВАктёр
Михаил
Васильев
- АМАктриса
Анна
Мосолова
- ВНАктёр
Вероника
Нефедова
- Актёр
Иван
Калинин
- ТТАктриса
Таисия
Тришина
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актриса
Анастасия
Фомичёва
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- ВВМонтажёр
Вячеслав
Власенко
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская
- АБКомпозитор
Александр
Биллион