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Wink
Детям
Котенок Кнопа и его друзья
1-й сезон
Командная работа
8.82024, Командная работа
Мультсериалы, Семейный0+

Котенок Кнопа и его друзья (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оживший игрушечный котенок зовет брата и сестру в захватывающие и познавательные приключения. «Котенок Кнопа и его друзья» — мультсериал о волшебном котенке, с которым не соскучишься.

Маленькая Оля грустит — родители забыли коробку с ее любимыми игрушками при переезде. Но ее брат Толя этого так не оставит: вооружившись набором для шитья, он своими руками делает игрушечного котенка Кнопу. К удивлению Толи, Кнопа тут же оживает: он умеет разговаривать, творит чудеса и даже дарит псу Бурчуну возможность общаться на человеческом языке. Оля в восторге от нового друга, а родители ничего не подозревают — для них Кнопа остался обычной игрушкой. Вместе с волшебным котенком Оля и Толя будут познавать мир и откроют для себя много нового.

Присоединяйтесь к ним, включив мультик «Котенок Кнопа и его друзья» (2024) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Котенок Кнопа и его друзья»