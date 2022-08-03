WinkДетямКошечки-собачки1-й сезон6-я серия
Кошечки-собачки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.42021, Кошечки-собачки. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Малыши-зверята играют друг с другом, учатся помогать взрослым и решать проблемы своим умом. «Кошечки-собачки» — мультсериал для юных зрителей о приключениях, которые бывают только в детстве.
В маленьком городе, расположенном посреди живописного пейзажа, живут веселые кошки и собаки, а также их веселые детки. Буся увлекается готовкой, Дэн — электроникой, а Жоржик — огородом. Мия любит танцевать, Алиса вяжет красивые вещи, а серьезная Викки может починить все что угодно. Роберт играет музыку, а Антон рисует и сочиняет стихи. Все они ходят в школу, играют в игры и учатся у родителей.
Познакомиться с ними поближе позволит мультик «Кошечки-собачки», смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Алексей
Миронов
- ВМРежиссёр
Вера
Мякишева
- РТРежиссёр
Рафаэль
Тер-Саргсян
- ОМРежиссёр
Ольга
Михалева
- СОАктриса
София
Опарина
- МЩАктриса
Мария
Щербаченко
- АПАктёр
Александра
Политик
- ЕДАктриса
Елизавета
Дмитриева
- Актёр
Станислав
Соломатин
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- АЗАктёр
Александр
Запорожец
- ФБАктёр
Филипп
Бортич
- ЛТАктёр
Леон
Тафара
- ИСАктёр
Илья
Сланевский
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- АКСценарист
Александра
Козлова
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- АСПродюсер
Александр
Саблуков
- АМХудожник
Андрей
Малыгин
- ЮМХудожница
Юлия
Мельникова
- ПНХудожник
Павел
Носков
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯММонтажёр
Яна
Мартыненко
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- АСМонтажёр
Алена
Студенникова
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская