Кошечки-собачки (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Малыши-зверята играют друг с другом, учатся помогать взрослым и решать проблемы своим умом. «Кошечки-собачки» — мультсериал для юных зрителей о приключениях, которые бывают только в детстве.



В маленьком городе, расположенном посреди живописного пейзажа, живут веселые кошки и собаки, а также их веселые детки. Буся увлекается готовкой, Дэн — электроникой, а Жоржик — огородом. Мия любит танцевать, Алиса вяжет красивые вещи, а серьезная Викки может починить все что угодно. Роберт играет музыку, а Антон рисует и сочиняет стихи. Все они ходят в школу, играют в игры и учатся у родителей.



Познакомиться с ними поближе позволит мультик «Кошечки-собачки», смотреть онлайн который можно на Wink.

